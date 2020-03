Il film della Pixar “Onward” è stato vietato in quattro paesi mediorientali per la presenza di un personaggio omosessuale, dice Deadline

Il film di animazione della Pixar Onward è stato vietato in quattro paesi mediorientali (Kuwait, Oman, Qatar e Arabia Saudita) a causa della presenza di un personaggio omosessuale, secondo l’autorevole sito di notizie di cinema statunitense Deadline. La decisione di non proiettare il film sarebbe dovuta a una battuta pronunciata da Specter, un personaggio secondario doppiato dall’attrice Lena Waithe. «Non è facile essere genitori…la figlia della mia fidanzata mi sta facendo impazzire!», dice a un certo punto. In Russia, secondo Deadline, la frase è stata modificata e al posto di “fidanzata” è stato usato “fidanzato”. Per ora né Disney, che possiede la Pixar, né il distributore di Disney per i paesi mediorientali hanno commentato la notizia.

A Variety Waithe ha detto che l’idea di inserire quella frase era stata sua, che è lesbica. Quello di Specter è il primo personaggio apertamente omosessuale della Pixar.