In Puglia è stata decisa la quarantena obbligatoria per chi rientra dalla Lombardia e dalle province isolate per il coronavirus

Il governatore della Puglia, Michele Emiliano, ha firmato sabato notte un’ordinanza che impone una quarantena di 14 giorni per chi rientra dalla Lombardia e dalle province isolate per il coronavirus, in modo da evitare la diffusione del virus nella regione. Il provvedimento, annunciato da Emiliano con un post su Facebook, prevede anche l’obbligo di comunicare il proprio rientro in Puglia al proprio medico curante e il divieto di viaggiare o spostarsi nella regione.

Sabato notte, il governo italiano aveva approvato un nuovo decreto per isolare il più possibile i territori della Lombardia e di altre 14 province, per contenere l’epidemia da coronavirus. Il decreto (leggi qui) prevede tra le altre cose il divieto di entrare o uscire da queste aree se non per gravi motivi: questo sembra aver spinto tantissime persone a lasciare il Nord Italia per tornare in altre regioni.

Emiliano, nel suo post su Facebook, ha fatto riferimento a queste persone: