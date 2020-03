La Juventus ha battuto 2-0 l’Inter nel posticipo a porte chiuse di Serie A

La Juventus ha battuto 2-0 l’Inter in uno dei posticipi a porte chiuse di Serie A, giocato domenica sera all’Allianz Stadium. La partita è rimasta sullo 0-0 per tutto il primo tempo, poi Aaron Ramsey ha segnato al 54esimo e Dybala ha segnato ancora al 67esimo. Nonostante il generale equilibrio della partita, la Juventus è stata più brava a concretizzare le occasioni che ha avuto e poi a non concederne all’avversaria dopo essere passata in vantaggio. A dieci minuti dalla fine è stato espulso il secondo portiere dell’Inter dalla panchina, per proteste.