Almeno 6 persone sono morte sabato nel crollo dell’hotel di Quanzhou, in Cina, destinato alla quarantena delle persone positive al coronavirus. Al momento del crollo, di cui non si conoscono ancora le cause, nell’hotel c’erano 71 persone: di queste 28 sono ancora disperse, probabilmente intrappolate sotto le macerie. I soccorritori sono ancora al lavoro.