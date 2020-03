È crollato un hotel a Quanzhou, in Cina, destinato alla quarantena delle persone positive al coronavirus

A Quanzhou, nel sudest della Cina, è crollato un hotel che era stato destinato alla quarantena di persone risultate positive al coronavirus (SARS-CoV-2) o che avevano avuto contatti con persone affette da COVID-19, la malattia provocata dal coronavirus. Secondo la stampa cinese, circa 70 persone sono rimaste intrappolate sotto le macerie: i soccorsi sono riusciti finora a salvarne 28.

The collapsed hotel in Quanzhou, SW China's Fujian trapping around 70 people under was a designated quarantine place for people who are suspected of having #coronavirus or have close contact with #COVID19 patients. So far 28 people have been rescued. pic.twitter.com/zP1u2FRFF3

