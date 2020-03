La Serie A di basket ha rinviato tutte le gare in programma oggi

La Lega Basket Serie A ha rinviato tutte le partite della settima giornata di ritorno in programma oggi in seguito “al nuovo decreto diramato dal Governo contenente misure urgenti di contenimento del contagio”. Le partite di campionato rinviate sono: Varese-Olimpia Milano, Virtus Bologna-Reggiana, Pesaro-Treviso, Cantù-Cremona, Brescia-Fortitudo Bologna e Venezia-Brindisi. Per quanto riguarda la Serie A di calcio, invece, le sei partite in programma tra oggi e domani, tra le quali Juventus-Inter, si disputeranno ma senza pubblico.