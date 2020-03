Serie A, i risultati delle partite che si sono giocate nella 26ª giornata

La 26ª giornata di Serie A si è giocata soltanto per metà: cinque delle dieci partite in programma, quelle previste nel Nord Italia, sono infatti state rinviate come misura precauzionale per contenere la diffusione del coronavirus (SARS-CoV-2): Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia, Udinese-Fiorentina e soprattutto Juventus-Inter, decisione che ha provocato una grande polemica che abbiamo spiegato qui.

Sabato si sono giocate comunque Lazio-Bologna, finita 2 a 0, e Napoli-Torino, finita 2-1. Domenica si è giocata invece Lecce-Atalanta che sarà poi seguita da Cagliari-Roma. Si giocherà invece regolarmente Sampdoria-Verona.

Sabato

15.00

Lazio-Bologna 2-0

18° Luis Alberto, 21° Correa

18.00

Udinese-Fiorentina rinviata al 13 maggio

20.45

Napoli-Torino 2-1

19° Manolas, 82° Di Lorenzo, 90+1° Edera

Domenica

12.30

Milan-Genoa rinviata al 13 maggio

15.00

Lecce-Atalanta [Sky]

Parma-Spal rinviata al 13 maggio

Sassuolo-Brescia rinviata al 13 maggio

18.00

Cagliari-Roma [Sky]

20.45

Juventus-Inter rinviata al 13 maggio

Lunedì

20.45

Sampdoria-Verona [Sky]

La classifica momentanea della Serie A:

Lazio 62** Juventus 60 Inter 54* Atalanta 45* Roma 42 Napoli 39** Milan 36 Verona 35* Parma 35* Bologna 34** Cagliari 32* Sassuolo 29* Fiorentina 29 Udinese 27 Torino 27 Lecce 25 Sampdoria 23* Genoa 22 Brescia 16 Spal 15

* una partita in meno

** una partita in più

***

