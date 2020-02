Il TAR delle Marche ha sospeso l’ordinanza con cui era stata ordinata la chiusura delle scuole fino al 4 marzo

Il Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) delle Marche ha sospeso in via cautelare l’ordinanza con cui la regione aveva ordinato la chiusura delle scuole e dei musei e aveva vietato tutte le manifestazioni pubbliche fino al 4 marzo compreso, per i rischi legati alla diffusione del coronavirus (SARS-CoV-2). Il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia aveva detto che il governo avrebbe potuto impugnare l’ordinanza, perché contraria agli accordi presi in precedenza tra il governo e le regioni. Al momento della decisione di chiudere le scuole, nelle Marche non era stato confermato nessun caso di contagio da coronavirus. Oggi ce ne sono tre.