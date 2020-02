Nelle Marche è stata decisa la chiusura delle scuole e la sospensione degli eventi pubblici fino al 4 marzo

Il presidente della regione Marche, Luca Ceriscioli, ha firmato martedì sera un’ordinanza che prevede la chiusura delle scuole e altre misure straordinarie fino al 4 marzo, per i rischi legati alla diffusione del coronavirus (SARS-CoV-2). La chiusura delle scuole riguarda anche le università e i percorsi di formazione professionale, mentre le altre misure comprendono la chiusura di musei e biblioteche, la sospensione di manifestazioni pubbliche di qualunque natura e quella dei concorsi pubblici.

Poco dopo l’annuncio di Ceriscioli, il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia ha detto che il governo potrebbe impugnare l’ordinanza, perché contraria agli accordi presi con le regioni nelle quali per il momento non ci sono situazioni particolarmente gravi legate al coronavirus.

Il testo dell’ordinanza: