C’è il primo caso di coronavirus in Catalogna

Il dipartimento della Salute catalano ha confermato il primo caso di coronavirus in Catalogna. La persona risultata positiva al test del coronavirus è una donna italiana che vive a Barcellona e che è tornata da poco da un viaggio in Nord Italia. La donna si sottoporrà a un secondo tampone nelle prossime ore, come da protocollo adottato in Spagna.

Il primo caso di coronavirus in Spagna era stato registrato a gennaio a La Gomera, nelle Isole Canarie. Poi era risultato positivo un cittadino britannico residente a Maiorca, e lunedì c’è stato il caso del medico italiano proveniente dalla Lombardia risultato positivo mentre era in vacanza a Tenerife. Martedì è stato comunicata la positività al coronavirus anche per la moglie del medico.