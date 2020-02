Circa mille persone sono state messe in isolamento in un hotel a Tenerife per il coronavirus

Il turista italiano, un medico proveniente dalla Lombardia, era in vacanza a Tenerife da una settimana insieme alla moglie. Lunedì pomeriggio si era presentato in una clinica dell’isola con sintomi da COVID-19, la malattia provocata dal coronavirus, ed era risultato positivo al primo tampone. Ora un secondo tampone verrà analizzato dal Centro nazionale di microbiologia dell’Istituto di salute Carlos III, a Madrid.

Circa mille persone sono state messe in isolamento nell’hotel Costa Adeje Palace di Tenerife, isola della comunità autonoma spagnola delle Canarie, dopo che un turista italiano era stato trovato positivo al test del coronavirus (SARS-CoV-2) . Fonti locali citate dal País hanno spiegato che le autorità sanitarie stanno realizzando controlli su tutte le persone che sono entrate in contatto con il turista italiano, sia ospiti che dipendenti dell’hotel: martedì mattina è stata misurata loro la febbre, sono state portate bottiglie di acqua, un migliaio di mascherine e 300 paia di guanti.

