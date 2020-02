Il governo ha firmato un decreto che sospende i pagamenti di tasse e mutui nelle cosiddette “zone rosse”

Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ha firmato il decreto ministeriale per la sospensione degli adempimenti e i pagamenti dei tributi e delle ritenute fiscali per cittadini e imprese della cosiddetta “zona rossa”, la zona che include i comuni in cui non si può entrare né uscire per limitare il contagio del coronavirus (SAR-CoV-2). Il decreto riguarda i versamenti e gli adempimenti scadenti nel periodo tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020.

Abbiamo varato un decreto con cui sospendiamo adempimenti e pagamenti dei tributi e delle ritenute fiscali per i cittadini e le imprese della “zona rossa" che stanno subendo conseguenze pesanti per il #coronavirus. Una misura doverosa verso i cittadini ai quali siamo tutti vicini pic.twitter.com/V9OpCqySso — Roberto Gualtieri (@gualtierieurope) February 25, 2020

Gualtieri ha detto di aver concordato con ABI (Associazione Bancaria Italiana) la sospensione delle rate dei mutui per i residenti della stessa area, la cassa integrazione per i lavoratori delle zone colpite e altre misure a sostegno delle imprese. Qui il testo del decreto.

