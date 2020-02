Trenitalia ha annunciato che rimborserà il biglietto di chi rinuncia a un viaggio per timore del coronavirus (SARS-CoV-2), indipendentemente dalla destinazione e dal luogo di partenza del viaggio e dalla tariffa acquistata. L’unica condizione per ottenere il rimborso è aver acquistato il biglietto non oltre il 23 febbraio 2020.

Il rimborso, spiega il sito di Trenitalia, si può ottenere in tutte le biglietterie o compilando il modulo a questa pagina web, nel caso il biglietto sia di un treno Freccia, Intercity o Intercity Notte (oppure sia un biglietto misto tra uno di questi treni o un regionale): consisterà in un bonus elettronico dello stesso valore dell’importo del proprio biglietto, da utilizzare entro un anno.

Nel caso si voglia chiedere il rimborso per un biglietto di un treno regionale, invece, ci sono due possibilità: andare in una biglietteria qualsiasi e ottenere un rimborso in contanti, oppure compilare questo modulo e portarlo in una biglietteria, specificando la modalità di rimborso desiderata (bonifico, assegno, bonus).

