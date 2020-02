Harvey Weinstein è stato dichiarato colpevole di stupro di terzo grado e atti sessuali criminali

Harvey Weinstein, il 67enne produttore cinematografico statunitense accusato di stupro e molestie da 105 donne, è stato dichiarato colpevole di stupro di terzo grado per uno stupro avvenuto nel 2013 e di atti sessuali criminali di primo grado nei confronti di Miriam Haleyi. La decisione è stata presa da una giuria composta da sette uomini e cinque donne ed è stata annunciata lunedì: ora il giudice dovrà stabilire la pena per Weinstein, che è stato assolto per tutte le accuse più gravi.

Lo stupro di terzo grado indica rapporti sessuali con una persona non consenziente anche se non costretta con violenza, o con meno di 17 anni: è meno grave dello stupro di primo grado, che implica invece minacce, violenza o altri tipi di costrizione. Il reato di atti sessuali criminali di primo grado è invece legato a rapporti sessuali orali o anali ottenuti con costrizione: tra i due reati per i quali è stato condannato Weinstein è il più grave.

Weinstein era accusato in tutto di cinque capi di accusa: uno di atti sessuali criminali, due di stupro e due di atti da predatore sessuale, un reato che si commette quando si compiono più stupri di primo grado o altri gravi reati sessuali. Quest’ultima accusa è quella più grave – lo stato di New York prevede come pena massima l’ergastolo – ma Weinstein è stato scagionato. Aveva sempre respinto tutte le accuse sostenendo che i rapporti sessuali sarebbero stati consensuali.

Il processo era cominciato a New York il 6 gennaio a partire dalle accuse di stupro fatte da due donne che nel maggio del 2018 avevano portato all’arresto di Weinstein, poi liberato su cauzione. Una delle due donne è l’ex assistente di produzione Miriam Haleyi, che aveva accusato Weinstein di averla costretta a praticargli sesso orale nel suo appartamento nel 2006; l’altra è Jessica Mann, un’aspirante attrice che lo aveva accusato di averla stuprata in un hotel di Manhattan nel 2013.

Altre accuse ricevute da Weinstein in questi anni non sono rientrate nel processo perché riferite a fatti troppo lontani nel tempo per essere perseguiti oppure perché non ricadono nella giurisdizione di New York. Per avvalorare il racconto di Haleyi e Mann, sono state però ascoltate altre quattro donne che avevano accusato Weinstein di stupro e molestie, tra cui Annabella Sciorra, attrice della serie tv I Soprano, che nel 2017 era stata tra le prime donne ad aver accusato di stupro Weinstein.

