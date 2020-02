I guai di Claudio Descalzi

Negli ultimi giorni il Fatto Quotidiano e l’Espresso hanno pubblicato articoli molto critici verso l’amministratore delegato dell’ENI, Claudio Descalzi, il cui mandato scade il prossimo maggio. Descalzi si trova sotto processo per corruzione internazionale ed è indagato per non aver dichiarato che alcune società collegate alla moglie facevano affari con l’ENI.

L’ENI è inoltre accusata di aver cercato di depistare le indagini che la riguardavano e di aver tentato di screditare due dei suoi stessi consiglieri di amministrazione indipendenti che avevano chiesto maggiore trasparenza. Descalzi si è sempre dichiarato innocente, mentre ENI ha risposto ad alcune delle accuse mosse dai giornali con una lunga lettera pubblicata sabato scorso dal Fatto Quotidiano.

Il protagonista della vicenda, Claudio Descalzi, ha 65 anni ed è a capo di ENI dal 2014. Laureato in ingegneria, è entrato nella società nel 1981 e dopo una lunga carriera ha ottenuto dal governo Renzi l’incarico di amministratore delegato, ruolo al quale è stato confermato nel 2017 dal governo Gentiloni. ENI oggi ha oltre 30 mila dipendenti, opera in più di 60 paesi e ha un fatturato superiore ai 75 miliardi di euro. Fa parte di Confindustria, la principale lobby delle grandi imprese italiane, ed è una delle società più grandi tra quelle che ne fanno parte. ENI spende ogni anno decine di milioni di euro in pubblicità su giornali e televisioni e controlla direttamente una delle più importanti agenzie di stampa, l’AGI.

In quanto capo di un’azienda strategica e influente, tra le più grandi e ricche d’Italia, Descalzi, come i suoi predecessori, è considerato uno degli uomini più potenti del paese ed è stato spesso accusato di aver utilizzato questo potere in modo non trasparente. Il Fatto Quotidiano, ad esempio, ha accusato ENI di aver tagliato un finanziamento pubblicitario al giornale già programmato dopo la pubblicazione di alcune inchieste nel 2017.

Da allora, il Fatto Quotidiano è stato uno dei più attivi nell’occuparsi delle vicende giudiziarie della società. In uno degli ultimi articoli pubblicati, due giornalisti che si sono a lungo occupati di ENI, Gianni Barbacetto e l’ex vicedirettore Stefano Feltri, hanno riassunto in dieci punti le ragioni per cui, secondo loro, il secondo governo Conte non dovrebbe confermare l’incarico a Descalzi.

La prima è che Descalzi è sotto processo dal 2017 per corruzione internazionale ed è accusato di aver pagato oltre un miliardo di euro in tangenti a manager, politici e faccendieri nigeriani in cambio di alcune concessioni petrolifere (i due giornalisti la definiscono la tangente più alta mai pagata nella storia d’Italia). Il verdetto di primo grado dovrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Il Fatto Quotidiano ricorda anche che un testimone accusa ENI di aver cercato di ostacolare le indagini, facendo spiare i giudici e cercando di convincere i testimoni a cambiare versione. Queste accuse di aver messo in campo attività di depistaggio hanno causato l’apertura di un’altra inchiesta nei confronti di ENI.

Descalzi è poi personalmente al centro di un’altra vicenda. È infatti accusato di omessa dichiarazione di conflitto di interessi per non aver fatto sapere alla società che sua moglie, la cittadina congolese Marie Magdalene Ingoba, controllava quote di una serie di società che tra il 2007 e il 2018 avevano ottenuto contratti dall’ENI per 310 milioni di euro. Secondo i magistrati, Ingoba possedeva direttamente le quote fino al 2014. Poi, pochi giorni prima che il marito venisse promosso amministratore delegato di ENI, le aveva cedute a un prestanome. Per questa vicenda Descalzi e la moglie sono indagati dallo scorso settembre.

Infine, i due giornalisti contestano a Descalzi quelli che definiscono una serie di risultati industriali ed economici insoddisfacenti. Ad esempio, negli ultimi mesi il titolo ENI è sceso in borsa da 15 a 13 euro. ENI ha inoltre ceduto una sua controllata, la società di ingegneria SAIPEM, alla società pubblica Cassa Depositi e Prestiti a un prezzo di favore, ottenendo un guadagno ma causando un danno economico alla collettività; e infine ENI non avrebbe fatto abbastanza per innovare sul fronte delle energie sostenibili (e, a questo proposito, ha ricevuto multe per pubblicità ingannevoli).

A proposito di queste stesse vicende, l’ultimo numero del settimanale l’Espresso ha pubblicato un lungo colloquio con l’economista Luigi Zingales, che tra 2014 e 2015 è stato consigliere d’amministrazione di ENI (Zingales lavora alla scuola di specializzazione economica Chicago Booth, con cui collabora anche Stefano Feltri, l’ex direttore del Fatto Quotidiano autore di molti articoli su ENI).

Nel colloquio con l’Espresso, Zingales ha riepilogato tutte le vicende ricordate dal Fatto Quotidiano, aggiungendo quello che aveva appreso durante la sua esperienza da consigliere indipendente di ENI, incarico che assunse su nomina di Matteo Renzi nel 2014.

Zingales, insieme alla sua collega consigliera Karina Litvack, ha sostenuto che non appena emersero i primi scandali sulla società lui chiese l’apertura di un’indagine interna indipendente.

Non solo le sue richieste non vennero accolte, ma, in base alle dichiarazioni di un ex manager della società, ENI iniziò un’operazione di spionaggio e screditamento nei suoi confronti e nei confronti di Litvack. Zingales ha detto di augurarsi che le accuse di depistaggio mosse nei confronti di Descalzi e degli altri manager ENI si rivelino false, ma ha ribadito che di fronte ad accuse di questo tipo una società dovrebbe immediatamente avviare un’indagine interna.

Sabato ENI ha risposto al lungo articolo del Fatto Quotidiano difendendo, come prima cosa, i risultati economici della società.

Sotto la guida di Descalzi, ha scritto la società, ENI è riuscita a minimizzare i problemi causati da una situazione internazionale sempre meno favorevole alle società che si occupano di energia e idrocarburi. Nel 2014, prima dell’arrivo di Descalzi, scrive ENI, la società poteva pareggiare i conti e proseguire gli investimenti solo con un prezzo del petrolio pari a 114 dollari al barile. Oggi riesce a farlo anche con un prezzo al barile dimezzato. Questi progressi si vedono anche nei report degli investitori, prosegue la lettera: quelli che suggeriscono di comprare azioni ENI sono passati dal 25 al 70 per cento.

Per quanto riguarda le vicende giudiziarie, ENI ricorda che i procedimenti in Nigeria e Algeria, il dipartimento della Giustizia americano, al quale ENI è sottoposta per via delle sue sedi negli Stati Uniti, non ha ritenuto di dover procedere. Nella lettera ENI non risponde invece né alle accuse di depistaggio né a quelle di conflitto di interessi per le relazioni tra Descalzi e sua moglie.

Il ministero dell’Economia controlla direttamente o indirettamente il 30 per cento di ENI e grazie a questa quota ne nomina l’amministratore delegato. Descalzi terminerà il suo mandato a maggio e, probabilmente, nelle prossime settimane sarà decisa la sua riconferma o sarà scelto un suo eventuale successore.

Tra le varie forze politiche, l’unica ad aver mostrato scetticismo nei confronti di Descalzi è stato il Movimento 5 Stelle. Sabato il viceministro dello Sviluppo economico, Stefano Buffagni, ha chiesto che in ENI venisse dato un segno di “forte discontinuità”, una dichiarazione intesa da molti come una critica verso Descalzi.