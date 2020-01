L’Antitrust ha multato Eni per 5 milioni di euro perché faceva pubblicità ingannevole

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha multato Eni per 5 milioni di euro, per alcune pubblicità ritenute ingannevoli riguardanti il carburante Eni Diesel+. L’AGCM – anche nota come “antitrust” – ha spiegato che i messaggi pubblicitari ingannevoli hanno riguardato sia «l’affermazione del positivo impatto ambientale connesso al suo utilizzo, che le asserite caratteristiche di tale carburante in termini di risparmio dei consumi e di riduzioni delle emissioni gassose».

L’AGCM ha precisato che nel corso del procedimento che ha portato alla multa «la società ENI ha avviato l’interruzione della suddetta campagna stampa e si è impegnata a non utilizzare più, con riferimento a carburanti per autotrazione, la parola “green”». Sempre l’AGCM ha aggiunto: