Le scuole di Milano resteranno chiuse per una settimana per il coronavirus, ha annunciato il sindaco Beppe Sala

In una conferenza stampa tenuta domenica mattina, il sindaco di Milano Beppe Sala ha annunciato che le scuole della città rimarranno chiuse per tutta la settimana dal 24 al 29 febbraio per via della diffusione del nuovo coronavirus (SARS-CoV-2). Ieri era già stata annunciata la chiusura di tutte le università lombarde e piemontesi fino alla fine di febbraio.

Sala ha spiegato che la misura è «prudenziale, lontana da noi l’idea di scatenare psicosi», e annunciato che chiederà alla Regione di estenderla anche alle scuole della Città metropolitana (l’ex provincia).

«Non immagino una città blindata in cui non succede più nulla, in cui gli eventi vengono annullati: però quelli che sono rinviabili sarà il buon senso che ce li fa rinviare», ha aggiunto Sala.