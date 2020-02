La Romania ha disposto la quarantena per chi arriva nel paese da Lombardia e Veneto

– Leggi anche: Le ultime sul nuovo coronavirus in Italia

Il ministero della Salute della Romania ha disposto la quarantena obbligatoria di 14 giorni per tutti coloro che entrano nel paese arrivando da Lombardia e Veneto, le due regioni italiane maggiormente colpite dalla diffusione del nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) . La quarantena, si legge nel comunicato del ministero, è stata decisa a causa del grande flusso di persone che c’è tra i due paesi, sia sulle rotte terrestri che aeree, cosa che rende la Romania «un paese più esposto ai casi di contagio».

