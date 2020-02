A Milano sono state sospese le messe per via del nuovo coronavirus

La diocesi della Chiesa cattolica di Milano ha deciso di sospendere tutte le messe a partire dalla serata di domenica 23 febbraio, a causa delle misure di sicurezza per fermare il contagio del nuovo coronavirus (SARS-CoV-2). Negli ultimi giorni a Milano si sono registrati due casi, mentre altre decine sono stati individuati in provincia di Lodi, una città lombarda a poca distanza. In mattinata il sindaco di Milano Beppe Sala aveva annunciato la chiusura delle scuole e delle università per tutta l’ultima settimana di febbraio.

La chiesa ha fatto sapere che lunedì 24 febbraio verranno fornite «ulteriori indicazioni».