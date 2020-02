Wilder-Fury, incontro per il titolo mondiale dei pesi massimi, in diretta streaming

I pugili Deontay Wilder e Tyson Fury combatteranno nella notte a Las Vegas, quando in Italia saranno le 5 di domenica mattina, in un incontro valido per il titolo mondiale dei pesi massimi della federazione WBC. È la rivincita del match combattuto dai due pugili il primo dicembre del 2018 e terminato in parità fra alcune polemiche per l’assegnazione dei punteggi. Wilder è statunitense, ha 34 anni ed è il campione mondiale WBC dei pesi massimi. Fury è inglese, ha 31 anni ed è l’ex campione dei titoli unificati WBA, IBF, WBO e IBO. Il vincitore potrebbe guadagnarsi la possibilità di combattere contro Anthony Joshua, attuale campione IBF, WBA, WBO e IBO.

Dove vedere l’incontro Wilder-Fury

L’incontro è in programma domenica alle 5 del mattino. Verrà trasmesso in diretta e in esclusiva dalla piattaforma online Dazn, accessibile in abbonamento al costo di 9,99 euro mensili. Si potrà poi rivedere in qualsiasi momento.

***

