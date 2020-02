La ministra della Salute francese Agnes Buzyn sarà la candidata sindaca di Parigi per “En Marche” al posto di Benjamin Griveaux

La ministra della Salute francese Agnes Buzyn sarà la candidata sindaca di Parigi per “En Marche”, il partito del presidente Emmanuel Macron, al posto di Benjamin Griveaux.

Venerdì, Griveaux aveva annunciato il ritiro della sua candidatura dopo che nei giorni precedenti un sito internet aveva pubblicato le immagini di uno scambio di messaggi che aveva avuto con una donna che non era sua moglie e in cui era presente un video in cui si masturbava. L’artista russo Petr Pavlensky ha detto a Libération di aver pubblicato lui per primo su Internet lo scambio di messaggi, che sembra aver coinvolto la sua compagna: entrambi sono stati arrestati e interrogati dalla polizia.

Buzyn ha 58 anni ed è un’ematologa, con una lunga carriera ai vertici degli enti che governano la sanità in Francia. Le elezioni comunali a Parigi – e in molte altre città francesi – si terranno il 15 e il 22 marzo.