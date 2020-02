Benjamin Griveaux, candidato a sindaco di Parigi con “En Marche”, ha ritirato la sua candidatura dopo la diffusione di alcuni messaggi espliciti inviati a una donna

Benjamin Griveaux, candidato a sindaco di Parigi con En Marche, partito del presidente francese Emmanuel Macron, ha annunciato il ritiro della sua candidatura dopo che negli scorsi giorni un sito internet aveva pubblicato le immagini di uno scambio di messaggi che aveva avuto con una donna che non era sua moglie e in cui era presente un video in cui si masturbava.

«Un sito internet e i social network hanno lanciato un vile attacco alla mia vita privata. La mia famiglia non lo merita. Nessuno dovrebbe mai essere sottoposto a tali abusi», ha detto Griveaux durante una conferenza stampa venerdì mattina. «Per più di un anno, la mia famiglia e io siamo stati sottoposti a commenti diffamatori, bugie, pettegolezzi, attacchi anonimi, alla rivelazione di conversazioni private rubate e a minacce di morte. Come se ciò non bastasse, ieri è stato raggiunto un nuovo livello». L’artista russo Petr Pavlensky ha detto a Libération di aver pubblicato lui per primo su Internet lo scambio di messaggi, ma non ha detto in che modo lo abbia ottenuto.

Griveaux, che ha 42 anni, nel 2017 era stato nominato sottosegretario del Ministero dell’economia, e poi portavoce del governo, in seguito alle dimissioni di Christophe Castaner. Si era dimesso nel marzo del 2019, per partecipare alle elezioni comunali di Parigi, previste per il 15 e il 22 marzo.