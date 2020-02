C’è stato un rimpasto nel governo britannico

Diversi ministri del governo britannico sono stati licenziati in un drastico rimpasto voluto dal primo ministro Boris Johnson: si tratta di Julian Smith, ministro per l’Irlanda del Nord; Chris Skidmore, ministro per la Scienza e l’Università; Esther McVey, ministra per la Casa; Andrea Leadsom, ministra per gli affari economici; Theresa Villiers, ministra per l’Ambiente; George Freeman, ministro per i Trasporti; Geoffrey Cox, il procuratore generale; e Nusrat Ghani, sottosegretaria ai Trasporti.

Quasi tutti i ministri licenziati erano in carica dal luglio del 2019, quando si era insediato il primo governo di Johnson. I loro sostituti non sono ancora stati annunciati. Il licenziamento di Smith è stato accolto con maggiore sorpresa rispetto agli altri, perché era considerato uno dei membri più competenti del governo e quello che aveva contribuito maggiormente a risolvere la crisi di governo nella regione, durata tre anni. Quattro dei sei ministri licenziati sono donne, cosa che ha fatto ipotizzare che nel prossimo governo la disparità tra uomini e donne (attualmente al 75% e 25%) possa ulteriormente aumentare.

Il rimpasto era stato ampiamente anticipato nei giorni scorsi dai media britannici, ed è stato giustificato da fonti vicine a Johnson con la necessità di «promuovere una nuova generazione di talenti per i prossimi anni», ha scritto il Guardian. Quelli licenziati, in realtà, non erano così anziani: Skidmore aveva soltanto 38 anni, gli altri intorno ai 50. La motivazione politica dietro al rimpasto è principalmente quella di rafforzare la leadership di Johnson e smuovere l’attività dell’esecutivo dopo i tre anni e mezzo di stallo seguiti al referendum su Brexit.

Dopo le elezioni britanniche dello scorso dicembre, infatti, Johnson aveva lasciato praticamente intatto il suo governo, aspettando un momento più propizio dopo il 31 gennaio, cioè quando è avvenuta ufficialmente Brexit. Nel Regno Unito i rimpasti sono più frequenti e meno traumatici di quanto non siano in Italia, per esempio, perché i ministri possono essere licenziati dal primo ministro, senza molti passaggi formali.