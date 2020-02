Per il nuovo coronavirus sono morte più di mille persone

Lunedì 10 febbraio, le persone morte dopo aver contratto il nuovo coronavirus (2019-nCoV) sono diventate più di mille. Le persone totali infettate dal virus sono invece più di 42mila. I nuovi casi registrati ieri sono stati più di 2mila, e solo lunedì e solo nella provincia di Hubei, in Cina, sono morte almeno 103 persone che erano state infettate dal virus: non era ancora mai successo che solo nella provincia di Hubei morissero più di 100 persone in un unico giorno. I casi confermati di persone guarite dopo aver avuto il virus sono per ora più di quattromila.

I paesi con almeno un caso confermato di nuovo coronavirus sono 24. In Thailandia, Corea del Sud, Singapore e Giappone i casi confermato sono più di venti; in Italia i pazienti infetti, due dei quali cinesi, continuano a essere tre. Al largo di Yokohama, in Giappone, sta intanto proseguendo la quarantena della nave da crociera Diamond Princess, i cui oltre tremila passeggeri non possono scendere perché nei giorni scorsi sulla nave erano state trovate 136 persone infette dal coronavirus, che sono state rapidamente fatte sbarcare e ricoverate in ospedali locali.

Nelle ultime ore si è parlato in particolare della situazione a Hong Kong, dove finora ci sono stati più di 4o casi di nuovo coronavirus, e una persona è morta. Nelle ultime ore un edificio di 36 piani dell’isola di Tsing Yi, è stato in parte evacuato e alcuni suoi residenti messi in quarantena, dopo che due persone che vivevano in diversi appartamenti di piani diversi sono risultate infettate dal virus. È possibile, secondo le prime ipotesi, che il virus si sia trasmesso attraverso gli scarichi o le tubature dell’edificio.

Per quanto riguarda invece l’Italia, i casi confermati continuano a essere tre: quelli di due turisti cinesi, marito e moglie, in terapia intensiva e sempre con prognosi riservata ma in condizioni stabili, e quello di un informatico 29enne di Luzzara (provincia di Reggio Emilia) ma residente in California che era stato in Cina per vedere la fidanzata cinese: le sue condizioni sono buone, non ha la febbre e prosegue la terapia antivirale. Tutti e tre i pazienti sono ricoverati all’Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. In un bollettino medico pubblicato ieri a mezzogiorno, l’Istituto Spallanzani ha spiegato che al momento ci sono 15 pazienti ricoverati: oltre ai tre pazienti con il nuovo coronavirus, «10 sono pazienti sottoposti a test per la ricerca del nuovo coronavirus in attesa di risultato» eci sono «2 sono pazienti che, risultati negativi al test per nuovo coronavirus, rimangono comunque ricoverati per altri motivi clinici».

Prosegue anche la quarantena dei cittadini italiani rimpatriati da Wuhan e che da inizio febbraio si trovano in quarantena nella cittadella militare della Cecchignola, quartiere alla periferia sud di Roma. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha fatto sapere ieri sera che partirà un aereo militare per andare a prendere a Wuhan lo studente di 17 anni che per due volte non era potuto tornare in Italia perché, seppur non avendo il nuovo coronavirus, aveva la febbre; una cosa che impediva il suo rientro.

Di Maio ha anche comunicato che il blocco dei voli tra Italia e Cina «resterà fino a quando la comunità scientifica ci dirà che c’è un rallentamento dei contagi» e ha detto, intervistato dal Sole 24 Ore, che sono stati stanziati 300 milioni di euro che, anche in vista delle possibili conseguenze economiche del nuovo coronavirus, «attraverso l’Agenzia Ice potranno andare a finanziarie il sostegno del made in Italy».

A proposito di nuovo coronavirus ed economia, il New York Times ha raccontato i timori per l’economia mondiale visto che potrebbero passare «settimane e forse mesi prima che il mercato cinese, determinante motore della crescita mondiale, riprenda a funzionare a pieno ritmo». L’articolo parla dei problemi alla circolazione di persone e merci, della chiusura di industrie e attività e della difficoltà, per certe attività, di operare con una minore forza lavoro e tutti i generali rallentamenti dovuti alle operazioni di sicurezza messe in atto per provare a contenere la diffusione del virus.