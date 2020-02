Elly Schlein è stata nominata vicepresidente dell’Emilia-Romagna

Elly Schlein è stata nominata vicepresidente della regione Emilia-Romagna. A renderlo noto è stato il presidente Stefano Bonaccini, che ha vinto le recenti elezioni regionali confermandosi per un secondo mandato consecutivo. Schlein, che ha 34 anni e che dal 2014 al 2019 era stata parlamentare europea, si era candidata con la lista “Emilia-Romagna Coraggiosa Ecologista e Progressista” ed era risultata la candidata con più preferenze in tutta la regione; avrà anche la delega al welfare e alle politiche per il clima.

«Elly ha ottenuto un risultato personale particolarmente significativo, guidando le liste di “Emilia-Romagna Coraggiosa”, ben interpretando la necessità di coniugare in modo nuovo e ancor più incisivo la lotta alle diseguaglianze che segnano la nostra società e la transizione ecologica», ha detto Bonaccini. Nella stessa nota Bonaccini ha anche annunciato l’ingresso nella sua giunta di Mauro Felicori, ex responsabile della Reggia di Caserta, eletto in consiglio regionale con la lista “Bonaccini Presidente”.