I risultati della 23ª giornata di Serie A

La ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2019-20 si è giocata tra venerdì 7 e domenica 9 febbraio. È iniziata con la vittoria del Bologna in casa della Roma ed è proseguita sabato con le vittorie negli anticipi di Atalanta, Sampdoria e Verona. Domenica si sono giocate le ultime sei partite, dalla vittoria in rimonta del Sassuolo contro la Spal all’ora di pranzo a un’altra vittoria in rimonta, quella dell’Inter nel derby contro il Milan.

Venerdì

20.30

Roma-Bologna 2-3

16° Orsolini, 22° Denswil (aut), 26° Barrow, 51° Barrow, 72°Mkhitaryan

Sabato

15.00

Fiorentina-Atalanta 1-2

32° Chiesa, 49° Zapata, 72° Malinovsky

18.00

Torino-Sampdoria 1-3

56° Verdi, 70° Ramirez, 75° Ramirez, 79° Quagliarella

20.45

Verona-Juventus 2-1

65° Ronaldo, 76° Borini, 86° Pazzini

Domenica

12.30

Spal-Sassuolo 1-2

23° Minozzi, 65° Caputo, 90° Boga

15.00

Brescia-Udinese 1-1

81° Bisoli, 92° De Paul

Genoa-Cagliari 1-0

43° Pandev

Napoli-Lecce 2-3

29° Lapadula, 48° Milik, 61° Lapadula, 82° Mancosu, 90° Callejon

18.00

Parma-Lazio 0-1

41° Malinovsky

20.45

Inter-Milan 4-2

40° Rebic, 46° Ibrahimovic, 51° Brozovic, 54° Vecino, 70° de Vrij, 93° Lukaku

La classifica della Serie A: