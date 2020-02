Le previsioni meteo per domani, lunedì 10 febbraio

Domani, il secondo lunedì di febbraio, non sarà una bella giornata: il cielo sarà nuvoloso, pioverà o ci sarà la nebbia in tutta Italia. Al nord pioverà sul Levante ligure e sull’Appennino emiliano – sopra gli 800 metri dovrebbe nevicare. Nel centro ci saranno precipitazioni sparse, anche se deboli, nelle regioni affacciate sul mar Tirreno e in Umbria; pioverà in particolare nel nord della Toscana. Ci saranno rovesci anche al Sud, dove il cielo sarà però meno nuvoloso. In quasi tutto il paese comunque si alzeranno un po’ le temperature.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.