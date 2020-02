Qualche canzone di Coez, per chi lo vedrà a Sanremo

Coez è uno degli ospiti della puntata di venerdì sera del Festival di Sanremo: una volta era più un rapper, adesso fa più il pop, ma è uno dei cantanti italiani di maggiore successo degli ultimi anni.

La canzone di Coez “La musica non c’è” è stato uno dei maggiori successi del 2017, e oggi ha oltre 80 milioni di streaming su Spotify. Tanti. È la sua prima volta sul palco dell’Ariston, e dovrebbe duettare con la cantante Gianna Nannini, per la quale ha scritto la canzone “Motivo”.

Coez si chiama in realtà Silvano Albanese ed è nato nel 1983 a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno.

È cresciuto a Roma, dove ha iniziato a fare hip hop da solo e con altri rapper, pubblicando i suoi primi singoli ed EP a partire dal 2009. Il disco che gli ha dato la prima popolarità è stato Non erano fiori del 2013, che ha avuto un grosso e inaspettato successo e che ha segnato il passaggio a un rap che tende molto al pop. In quel disco c’erano alcune canzoni rimaste piuttosto famose nel suo repertorio, come “Siamo morti insieme”.

Il vero successo mainstream l’ha però raggiunto nel 2017 con il disco Faccio un casino, prodotto da Niccolò Contessa – cioè la persona dietro alla band I Cani – e che conteneva tra le altre “La musica non c’è”.

C’erano comunque altre canzoni che sono poi diventate suoi classiconi, come “Faccio un casino”. Con quel disco, Coez si è affermato come uno dei cantanti più popolari in Italia tra quelli del cosiddetto itpop, cioè l’evoluzione di quello che una decina di anni fa prendeva il nome di indie italiano: se la gioca, per capirci, con gente come Calcutta e Tommaso Paradiso, con tutte le loro differenze, piacendo molto sia alla critica sia al grande pubblico, o meglio a quello tendenzialmente giovane.

Nel 2019 è uscito il suo ultimo disco, che si chiama È sempre bello. È stato prodotto di nuovo da Contessa ma si è fatto notare un po’ meno, nonostante abbia avuto sempre molto successo. La canzone più ascoltata del disco è stata quella omonima, ma anche altri singoli contano ad oggi qualche decina di milioni di ascolti, come “La tua canzone”.