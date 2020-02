Le novità di oggi sul nuovo coronavirus

Il numero di persone morte a causa del nuovo coronavirus (2019-nCoV) è salito a 563. Giovedì mattina le autorità cinesi hanno detto che nell’ultimo giorno ne sono morte 73; è il terzo giorno di seguito in cui il numero dei morti giornalieri è aumentato. Finora tutte le persone morte si trovavano in Cina, fatta eccezione per una a Hong Kong e una nelle Filippine. Per quanto riguarda i casi di contagio totali, ne sono stati registrati più di 28mila in tutto il mondo.

Tra le persone contagiate c’è anche un bambino nato il 2 febbraio, a Wuhan, la città da cui si è diffuso il virus: non si sa se lo abbia contratto quando era ancora nell’utero materno (nel caso si tratterebbe di una nuova forma di trasmissione del virus) o poco dopo il parto, per via aerea. Finora sono stati pochissimi i bambini infettati dal nuovo coronavirus; secondo un articolo pubblicato sul Journal of the American Medical Association l’età mediana dei contagiati è compresa tra 49 e 56 anni. Anche durante l’epidemia di SARS tra il 2002 e il 2003 e quella di MERS nel 2015 i bambini contagiati erano stati pochi: non si sa come mai.

I morti sono in gran parte uomini, e più dell’80 per cento aveva più di 60 anni e problemi di salute preesistenti. La maggior parte delle morti sono avvenute nella provincia di Hubei, dove si trova Wuhan. Gli ospedali della città stanno avendo alcune difficoltà a trovare un numero sufficiente di letti per ricoverare migliaia di nuovi pazienti infetti: 8.182 persone sono state ricoverate in 28 ospedali che hanno 8.254 letti in tutto. L’intera città di Wuhan ha 11 milioni di abitanti.

Le persone infette al di fuori della Cina sono 216, in 24 paesi diversi, oltre che a Hong Kong, Macao e Taiwan. Il paese con il maggior numero dei contagi è il Giappone (45), seguito da Thailandia (25) e Singapore (28). Negli Stati Uniti sono stati registrati 12 casi mentre in Europa ci sono state infezioni in Germania (12), Francia (6), Italia, Regno Unito (2), Belgio, Svezia, Spagna e Finlandia (1): qui c’è un elenco aggiornato con tutti i casi di contagio paese per paese.

Le due persone che si trovano in Italia – due turisti cinesi, marito e moglie, provenienti da Wuhan – sono ricoverate in isolamento e in terapia intensiva all’Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma. Martedì l’istituto aveva comunicato che le loro condizioni si erano aggravate a causa di «una insufficienza respiratoria», simile a quella verificatasi in altri casi, e che era quindi stato fornito loro un «supporto respiratorio».

Attualmente ci sono due grandi navi da crociera con migliaia di passeggeri a bordo bloccate a Hong Kong e in Giappone, dopo che alcune persone che vi avevano viaggiato in precedenza sono risultate positive al nuovo coronavirus. La nave World Dream è ferma nel porto di Hong Kong con circa 1.800 passeggeri a bordo. Nelle scorse settimane sulla nave avevano viaggiato circa 4mila passeggeri, che sono sbarcati in Cina e a Hong Kong il 24 gennaio. Tre di questi successivamente sono risultati infetti. Nel viaggio successivo 30 membri dell’equipaggio si sono sentiti male, riportando sintomi simili a quelli dell’influenza: per questo motivo sono stati ricoverati in un ospedale di Hong Kong in isolamento. Lunedì la nave era attraccata nel porto di Keelung, a Taiwan, dove sono sbarcati alcuni passeggeri, ma martedì le è stato negato l’attracco nel porto di Kaohsiung, sempre a Taiwan (che ha vietato l’attracco a tutte le crociere internazionali), e ha quindi fatto rotta verso Hong Kong.

L’altra nave da crociera, la Diamond Princess, si trova ferma nel porto di Yokohama, in Giappone, con 3.711 persone a bordo, dato che un precedente passeggero, un 80enne di Hong Kong poi rientrato in patria, è risultato infetto dal virus. Complessivamente finora 20 persone sono risultate positive al nuovo coronavirus, e sono state trasportate in ospedale. Tutti gli altri passeggeri, invece, rimarranno sulla nave in quarantena ancora per 12 giorni.