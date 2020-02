Fotofinish

Le foto sportive della settimana riflettono spesso le notizie di quei giorni, e quindi in questa raccolta ci sono diverse foto che ricordano la morte di Kobe Bryant: ragazzini che giocano a Basket vicino a un suo murale nelle Filippine, il memoriale allo Staples Center di Los Angeles e il tennista Nick Kyrgios che indossa una maglia in suo onore agli Australian Open, uno dei grandi eventi sportivi della settimana. Il torneo è stato vinto Novak Djokovic e Sofia Kenin, entrambi tra le persone da fotografare questa settimana. Poi un paio di immagini dal Super Bowl, la finale del campionato di football statunitense, tra Kansas City Chiefs e San Francisco 49er (le foto dello spettacolo di Shakira e Jennifer Lopez, che si sono esibite durante l’intervallo, le trovate qui ) e dagli sport invernali: le due italiane sul podio del SuperG di sci alpino e chi invece preferisce sciare facendosi trainare da un’automobile.

