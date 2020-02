La finale femminile degli Australian Open in diretta TV e streaming

Le tenniste Sofia Kenin e Garbine Muguruza giocheranno questa mattina a partire dalle 9.30 la finale femminile degli Australian Open, il primo torneo del Grande Slam del 2020. Nelle semifinali disputate giovedì a Melbourne, Kenin, americana e quindicesima nel ranking mondiale, ha battuto l’australiana Ashleigh Barty, numero uno del ranking. Muguruza invece, spagnola e trentaduesima al mondo, ha battuto la romena Simona Halep. La finale maschile si terrà invece domenica mattina tra il serbo Novak Djoković, vincitore lo scorso anno, e l’austriaco Dominic Thiem.

Dove vedere la finale degli Australian Open

La finale di Melbourne tra Sofia Kenin e Garbine Muguruza sarà trasmessa in diretta e in esclusiva dai canali Eurosport, trasmessi tramite la piattaforma online Eurosport Player o compresi nelle offerte Dazn e Sky. Dazn è accessibile in abbonamento al costo di 9,99 euro mensili.

***

Il Post ha un’affiliazione con Dazn e ottiene un piccolo ricavo se decidete di provare il servizio di streaming partendo dai link presenti in questa pagina.