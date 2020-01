Le previsioni meteo per la giornata di mercoledì dicono che sarà una giornata tutto sommato buona, con sole in molte regioni e qualche nuvola passeggera. Ci sarà pioggia solamente in Valle d’Aosta, di mattina, ed è prevista neve nel bellunese e nel verbanese. Di pomeriggio sarà soleggiato al Nord e al Sud, mentre al Centro sarà nuvoloso. Di sera e di notte la situazione rimarrà stabile, con probabili peggioramenti solamente nella zona di Messina.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma sarà una giornata parzialmente nuvolosa, con temperature quasi primaverili.

Le previsioni meteo per Milano

Anche a Milano le temperature sono in rialzo, e mercoledì sarà una bella giornata, senza neanche una nuvola.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.