Napoli-Juventus in diretta tv e in streaming

Napoli e Juventus si affronteranno questa sera in una partita valida per la 21esima giornata di Serie A. La partita comincerà alle 20.45 allo stadio San Paolo di Napoli. La Juventus – allenata dall’ex allenatore del Napoli Maurizio Sarri – è prima in campionato ed è considerata la favorita per la vittoria dello scudetto. Il Napoli, dopo che per alcuni anni era stato il principale avversario della Juventus in Serie A, sta attraversando un periodo di crisi: è tredicesimo in campionato, ormai quasi certo di non potersi qualificare per la prossima Champions League e quest’anno ha cambiato allenatore con l’esonero di Carlo Ancelotti e l’ingaggio di Gennaro Gattuso. Per la partita di questa sera, nonostante giochi in trasferta, la Juventus è considerata la grande favorita.

Napoli-Juventus in streaming

Napoli-Juventus sarà trasmessa in esclusiva da Sky sul canale Sky Sport Serie A HD (202) e ai canali 473 e 483 del digitale terrestre. Per gli abbonati a Sky la partita sarà visibile anche tramite l’app Sky Go.

Le probabili formazioni di Napoli-Juventus

Napoli: Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

Juventus: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Dybala, C.Ronaldo.