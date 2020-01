Inter-Cagliari in diretta tv e in streaming

Inter-Cagliari si giocherà domenica per la 21esima giornata di Serie A. La partita inizierà alle 12.30 e si disputerà allo stadio Meazza di Milano (altrimenti noto come San Siro). L’Inter ci arriva da seconda in classifica, ma dopo qualche risultato che ha messo in dubbio le sue reali possibilità di contendere lo scudetto alla Juventus prima in classifica e campione in carica. Nelle ultime partite ha pareggiato contro l’Atalanta e contro il Lecce, mostrandosi meno brillante e in forma di qualche settimana fa. Anche il Cagliari, tuttavia, non arriva alla partita di oggi in un gran momento di forma: dopo un ottimo inizio di campionato ha perso 4 partite consecutive in Serie A tra dicembre e gennaio, tornando a fare punti solo contro il Brescia, una settimana fa. Inter e Cagliari si sono peraltro da poco incontrate in Coppa Italia e la partita è finita 4-1 per l’Inter.

Inter-Cagliari in streaming

Inter-Cagliari verrà trasmessa in diretta e in esclusiva dalla piattaforma online Dazn, accessibile in abbonamento al costo di 9,99 euro mensili. Qui invece trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Inter-Cagliari, probabili formazioni

Inter: Handanovic; Bastoni, de Vrij, Skriniar; Young, Barella, Borja Valero, Sensi, Biraghi; Lautaro Martínez, Lukaku.

Cagliari: Cragno; Faragò, Walukiewicz, Klavan, Pellegrini; Ionita, Cigarini, Nández; João Pedro, Nainggolan; Simeone.

