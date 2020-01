C’è stato un terremoto di magnitudo 6.8 in Turchia: ci sono almeno 20 morti e mille feriti

Almeno venti persone sono morte e mille sono state ferite in un terremoto di magnitudo 6.8 che ha colpito venerdì sera la Turchia orientale.

Il terremoto, con epicentro nella città di Sivrice, nella provincia di Elazig, ha provocato il crollo di diversi edifici e costretto gli abitanti a lasciare le loro abitazioni. È stato percepito anche in Siria, Libano e Iran.

Il terremoto è avvenuto alle 20.55 di venerdì (le 18.55 in Italia). Secondo la AFAD, l’autorità per la gestione delle emergenze e dei disastri naturali in Turchia, sono state registrate altre 200 leggere scosse dopo quella principale. 400 squadre di soccorso interverranno ora nella regione, portando letti e tende per gli sfollati.

L’AFAD ha fatto sapere che sedici persone sono morte nella provincia di Elazig e almeno quattro in quella di Malatya, che si trova anch’essa nella zona colpita dal terremoto.