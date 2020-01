Meteo: le previsioni per domani, domenica 26 gennaio

Il meteo per domenica 26 gennaio dice che la giornata comincerà nebbiosa o nuvolosa per quasi tutti, in Italia, ad eccezione di chi vive in Piemonte e in Sicilia. Nel Nord Italia il cielo dovrebbe schiarirsi nel corso del pomeriggio – ma non aspettatevi una vera giornata di sole –, mentre nel resto del paese il tempo continuerà ad essere MEH. Ecco, forse se siete in Sardegna vi andrà meglio.

Le previsioni meteo per Milano

Nuvole e nebbia al mattino e qualche schiarita al pomeriggio, con temperature tra i 5 e gli 8 gradi.

Le previsioni meteo per Roma

Pioggia. Poi un po’ meno pioggia, poi nuovamente pioggia poi solo nuvole. Temperature tra i 10 e i 13 gradi ma tanto starete in casa per colpa della pioggia.