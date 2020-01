Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: la maggior parte segue la campagna elettorale per le elezioni regionali di domenica in Emilia-Romagna, con le manifestazioni di ieri a Bibbiano di Salvini e del movimento delle “sardine”, alcuni esaminano la situazione del Movimento 5 Stelle dopo le dimissioni da leader politico di Luigi Di Maio. La Stampa intervista il commissario europeo Gentiloni, Avvenire commenta i dati sulle adozioni internazionali, in calo nel 2019, e il Gazzettino titola sulle preoccupazioni per la diffusione dei casi del nuovo coronavirus dalla Cina.