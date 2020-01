Benedetto XVI ha deciso di rimanere co-autore del libro molto critico con i progressisti nella Chiesa e con Papa Francesco

In un primo momento si era ipotizzato che alcuni collaboratori di Benedetto XVI o Robert Sarah – che appartengono alla fazione dei conservatori – avessero voluto mettere in difficoltà Papa Francesco utilizzando la fama e la notorietà del papa emerito, a sua insaputa. Il fatto che Benedetto XVI sia rimasto co-autore e che abbia «condiviso» tutti i testi del libro, però, fa pensare che fosse a conoscenza dei suoi contenuti e del relativo progetto editoriale da prima della polemica.

Le cose sono andate diversamente. Il Foglio ha pubblicato la copertina dell’edizione italiana del libro, che uscirà il 30 gennaio ed è stata curata da Cantagalli Editore, e su cui Benedetto XVI appare proprio come co-autore. In un’intervista data al Foglio, il direttore editoriale di Cantagalli ha spiegato che il libro contiene un saggio di Sarah e un saggio di Benedetto XVI, e che «l’introduzione e la conclusione sono state scritte dal cardinale Robert Sarah e sono state lette e condivise dal Papa emerito Benedetto XVI».

Dopo che la pubblicazione di alcuni estratti aveva causato varie polemiche, Monsignor Georg Gänswein – segretario particolare di Benedetto XVI e suo storico collaboratore – aveva confermato che alcuni passaggi critici sulla modifica del celibato dei sacerdoti erano stati scritti dal papa emerito, ma aveva smentito che Benedetto XVI fosse a conoscenza dell’intenzione dell’autore principale Robert Sarah di indicarlo come co-autore del libro. Gänswein aveva aggiunto che aveva chiesto agli editori «di togliere il nome di Benedetto XVI come coautore del libro e di togliere anche la sua firma dall’introduzione e dalle conclusioni».

Abbonati al

Dal 2010 gli articoli del Post sono sempre stati gratuiti e accessibili a tutti, e lo resteranno: perché ogni lettore in più è una persona che sa delle cose in più, e migliora il mondo.

E dal 2010 il Post ha fatto molte cose ma vuole farne ancora, e di nuove.

Puoi darci una mano abbonandoti ai servizi tutti per te del Post. Per cominciare: la famosa newsletter quotidiana, il sito senza banner pubblicitari, la libertà di commentare gli articoli.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.