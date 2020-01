Le foto dei posti coperti dalla cenere eruttata dal vulcano Taal

Domenica scorsa il vulcano Taal, che si trova sull’isola di Luzon ed è il secondo più attivo delle Filippine, ha iniziato a eruttare dopo mesi di inattività sismica: prima aveva emesso una grande colonna di fumo e ceneri alta circa 800 metri e poi, da lunedì, anche flussi di lava. Da allora l’attività è continuata, le autorità hanno allontanato 50mila persone che abitavano in zone pericolose nelle province di Batangas e Cavite e ha allestito 200 campi per accoglierle. Intanto le città, i campi e le foreste attorno sono state completamente ricoperte di cenere.

Il governo ha avvisato di non avvicinarsi e mantenersi ad almeno 14 chilometri di distanza, perché il vulcano potrebbe eruttare in modo esplosivo da un momento all’altro; nonostante questo molte persone sono ritornate a prendere cose a casa o a dar da mangiare ai loro animali. Secondo il governo filippino, l’eruzione avrebbe già provocato danni all’agricoltura, all’allevamento e alla pesca per oltre 53 milioni di euro.

We were able to get close to the main crater of Taal Volcano this morning and this is what we saw.

I filmed this with my iPhone. pic.twitter.com/iCYASX3F44

