McGregor-Cerrone in diretta streaming e in differita

L’incontro di MMA tra Conor McGregor e Donald “Cowboy” Cerrone è in programma domenica alle 4 del mattino alla T-Mobile Arena di Las Vegas. È l’incontro conclusivo dell’evento UFC 246 e verrà trasmesso in esclusiva su Dazn. Dopo oltre un anno di inattività, McGregor tornerà a combattere nella miglior lega di arti marziali miste. Cerrone ha quattro anni più di lui, più incontri disputati ma un tasso di sconfitte più alto e nessun titolo vinto. È comunque considerato un ottimo atleta, probabilmente superiore a McGregor negli elementi di muay thai e nella sottomissione. Il punto di forza dell’irlandese rimangono i pugni, soprattutto il sinistro, uniti a rapidità e precisione. In caso di vittoria, potrebbe guadagnarsi l’opportunità di tornare a combattere per un titolo.

Negli ultimi tempi McGregor è sembrato in buona forma anche per combattere nella categoria 77 chilogrammi, circa dieci in più di quanto pesava in occasione della sconfitta contro Khabib Nurmagomedov. I suoi allenatori hanno parlato più volte di come McGregor conosca le arti marziali miste a un punto tale che non possono insegnargli più niente, ma solo seguirlo nelle sedute. Negli eventi pubblici in presentazione dell’incontro di Las Vegas, è sembrato inoltre molto più calmo del solito.

Dove vedere l’incontro McGregor-Cerrone

L’incontro è in programma domenica alle 4 del mattino. Verrà trasmesso in diretta e in esclusiva dalla piattaforma online Dazn, accessibile in abbonamento al costo di 9,99 euro mensili. Si potrà poi rivedere in qualsiasi momento. Il Post ha un’affiliazione con Dazn e ottiene un piccolo ricavo se decidete di provare il servizio di streaming partendo dai link presenti in questa pagina.

