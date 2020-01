Le previsioni meteo per domani, venerdì 17 gennaio

Le previsioni meteo per venerdì dicono che la giornata inizierà allo stesso modo in cui sono iniziate le altre di questa settimana, con nebbia in pianura Padana e tempo soleggiato o parzialmente nuvoloso nel resto d’Italia. Le condizioni però peggioreranno verso sera: prima inizierà a piovere sulla riviera ligure e su quella Toscana, oltre alla Valle d’Aosta e al verbanese; poi di notte peggiorerà anche in Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia e Sardegna.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma venerdì sarà una giornata parzialmente nuvolosa, ma non dovrebbe piovere. La massima sarà di 10 gradi.

Le previsioni meteo per Milano

A Milano invece sarà una giornata piuttosto grigia, e nebbiosa nella prima parte. Di pomeriggio dovrebbe essere solo nuvoloso ma occhio, che in tarda serata inizierà a piovere.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.