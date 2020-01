C’è una nuova “intervista” di Eugenio Scalfari col Papa

Repubblica ha pubblicato una nuova “intervista” a Papa Francesco realizzata dall’ex direttore del quotidiano, Eugenio Scalfari. Il testo, piuttosto innocuo, va comunque preso con le molle: in occasione di altre interviste al Papa pubblicate in passato, l’ufficio stampa del Vaticano aveva smentito che il Papa si fosse espresso in quel modo, e Scalfari aveva ammesso che la sua era una ricostruzione a posteriori di una conversazione col Papa. In tutto è già successo tre volte che l’ufficio stampa del Vaticano abbia smentito le interviste/ricostruzioni di Scalfari col Papa (che comunque continua a permettergli di raccontare pubblicamente le loro conversazioni).

Nella nuova “intervista”, Scalfari ha chiesto conto al Papa della recente polemica sull’ultimo libro di Benedetto XVI – «la risposta è stata che c’è sempre qualcuno contrario in un’organizzazione che abbraccia centinaia di milioni di persone in tutto il mondo» – e in seguito i due si sono addentrati soprattutto in questioni teologiche come l’importanza del misticismo nel cattolicesimo e delle similitudini fra uomo e Dio nella dottrina cattolica.

Scalfari e il Papa hanno toccato pochissimi temi di attualità, almeno nella ricostruzione di Scalfari: a un certo punto hanno parlato di immigrazione, che secondo l’ex direttore di Repubblica il Papa ha definito un modo con cui «i popoli della nostra specie tendono a creare un popolo nuovo, dove le qualità e i difetti dei popoli originari concorrono a produrne uno che si spera sia migliore».