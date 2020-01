I risultati degli ottavi di finale di Coppa Italia

Le partite degli ottavi di finale di Coppa Italia, la coppa nazionale del campionato di calcio, si stanno giocando in questi giorni. Termineranno domani con Parma-Roma, mentre tutte le altre si sono disputate tra mercoledì e giovedì della scorsa settimana. Finora si è deciso soltanto il primo quarto di finale, che verrà giocato da Napoli e Lazio mercoledì 29 gennaio. L’Inter già qualificata affronterà la vincente di Fiorentina-Atalanta mentre il Torino la vincente di Milan-Spal.

