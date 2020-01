Milan-Spal di Coppa Italia in TV e in streaming

Milan-Spal è una delle tre partite degli ottavi di finale di Coppa Italia in programma oggi. Si gioca stasera alle 18 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, dove sono attesi circa 30 mila spettatori, e sarà trasmessa in chiaro dalla Rai. Per il Milan è l’esordio nella coppa nazionale del campionato italiano, mentre la Spal è arrivata fin qui dopo aver eliminato nei turni precedenti FeralpiSalò e Lecce. La vincente di stasera si qualificherà ai quarti di finale, dove incontrerà il Torino.

Dove vedere Milan-Spal

Come tutte le partite dei turni finali di Coppa Italia, Milan-Spal verrà trasmessa in diretta dalla Rai su Rai 2 e in streaming tramite l’applicazione o il sito di Rai Play. Qui trovate invece una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, UEFA Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Milan-Spal

Milan (4-4-2) A.Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernández; Castillejo, Krunic, Bennacer, Bonaventura; Piatek, Rebic

Spal (3-5-2) Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; Strefezza, Murgia, Valoti, Missiroli, Igor; Di Francesco, Petagna