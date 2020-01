Juventus-Udinese di Coppa Italia in TV e in streaming

Juventus-Udinese è una delle tre partite degli ottavi di finale di Coppa Italia in programma oggi. Si gioca stasera alle 20.45 all’Allianz Stadium di Torino e sarà trasmessa in chiaro dalla Rai. Per la Juventus è l’esordio nella coppa nazionale del campionato italiano, mentre l’Udinese è arrivata fin qui dopo aver eliminato nei turni precedenti Südtirol e Bologna. La vincente di stasera si qualificherà ai quarti di finale, dove incontrerà il Torino.

Dove vedere Juventus-Udinese

Come tutte le partite dei turni finali di Coppa Italia, Juventus-Udinese verrà trasmessa in diretta dalla Rai su Rai 1 e in streaming tramite l’applicazione o il sito di Rai Play. Qui trovate invece una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, UEFA Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Juventus-Udinese

Juventus (4-3-3) Buffon; Danilo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Rabiot, Bentancur, Bernardeschi; Douglas Costa; Higuain, Ronaldo

Udinese (3-5-2) Musso; De Maio, Ekong, Nuytinck; Ter Avest, Jajalo, Fofana, De Paul, Sema; Lasagna, Nestorovski