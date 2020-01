Il grave infortunio di Nicolò Zaniolo

Nel posticipo di domenica della diciannovesima giornata di Serie A, l’esterno della Roma Nicolò Zaniolo ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e una lesione al menisco dello stesso ginocchio. Il giocatore è uscito in barella alla mezzora del primo tempo ed è stato trasportato subito in ambulanza alla clinica privata Villa Stuart, dove è stata accertata l’entità dell’infortunio. Zaniolo verrà operato lunedì pomeriggio. Non si conoscono ancora con certezza i tempi di recupero, che di solito però in questi casi sono di circa sei mesi: la sua stagione si può considerare conclusa e difficilmente tornerà in tempo per gli Europei di giugno, il cui inizio è fra sei mesi esatti.

L’infortunio di Zaniolo, provocato da un contrasto del difensore juventino Matthijs de Ligt, è un grosso problema sia per la Roma, che perde uno dei suoi migliori titolari dopo i numerosi recenti infortuni, sia per la Nazionale di Roberto Mancini, il cui gruppo di giocatori che andrà agli Europei è grossomodo già deciso, salvo imprevisti come questo. Zaniolo – il più talentuoso tra i giovani calciatori italiani – sarebbe potuto essere titolare come esterno nel 4-3-3 dell’Italia: se non riuscirà a tornare in tempo come previsto, il suo posto tra i convocati potrebbe andare a uno tra Stephan El Shaarawy e Riccardo Orsolini.

Al termine della partita persa contro la Juventus, l’allenatore della Roma, Paulo Fonseca, ha detto: «È un grande problema, ma ora Zaniolo deve pensare a recuperare velocemente. Siamo tristi per lui, ma domani è un altro giorno». Il suo infortunio si aggiunge a quelli di Justin Kluivert, Javier Pastore e Henrikh Mkhitaryan, esterni e trequartisti inutilizzabili per problemi fisici che la Roma a questo punto potrebbe decidere di sostituire temporaneamente nel mercato invernale.