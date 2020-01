Fotofinish

Il brutto infortunio del giocatore della Roma Nicolò Zaniolo, l’ombra di Rafael Nadal, i muscoli di LeBron James e i festeggiamenti di Federica Brignone dopo aver vinto la prova di combinata di Coppa del Mondo sono alcuni dei soggetti sportivi che valeva la pena fotografare la scorsa settimana. Poi ci sono un esercizio della squadra di rugby australiana dei Brumbies, che prevede l’utilizzo di un compagno di squadra come peso, e un po’ di momenti dai Giochi olimpici giovanili di Losanna, in Svizzera, che offrono bei panorami e bella luce.

Abbonati al

Dal 2010 gli articoli del Post sono sempre stati gratuiti e accessibili a tutti, e lo resteranno: perché ogni lettore in più è una persona che sa delle cose in più, e migliora il mondo.

E dal 2010 il Post ha fatto molte cose ma vuole farne ancora, e di nuove.

Puoi darci una mano abbonandoti ai servizi tutti per te del Post. Per cominciare: la famosa newsletter quotidiana, il sito senza banner pubblicitari, la libertà di commentare gli articoli.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.