Federica Brignone ha vinto la prova di combinata di Coppa del Mondo ad Altenmarkt-Zauchensee

Federica Brignone ha vinto la prova di combinata femminile della Coppa del Mondo di Sci, che si è disputata oggi ad Altenmarkt-Zauchensee, in Austria. Brignone era in testa dopo la prima prova di super gigante, ed è riuscita a rimanere al primo posto anche dopo la prova di slalom. Al secondo posto è arrivata la svizzera Wendy Holdener, al terzo l’altra italiana Marta Bassino. Per Brignone è la seconda vittoria in questa stagione.

Brignone rischia, spinge a tutta e fa sua la combinata di Altenmarkt-Zauchense… Applausi per Fede! 🤩🇮🇹#EurosportSCI | @FedeBrignone pic.twitter.com/KBCzDVMjtE — Eurosport IT (@Eurosport_IT) January 12, 2020