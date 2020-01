Le previsioni meteo per domani, lunedì 13 gennaio

Domani al Nord è prevista una estesa nuvolosità su gran parte delle regioni e una possibile nebbia in diverse aree della pianura padana. In serata potrebbe piovere in Liguria e in nottata anche sul Piemonte. Ci si attendono nuvole anche in Sardegna, con possibili piovaschi, e un cielo coperto – ma probabilmente senz’acqua – nel Centro Italia. Al Sud sono attesi rovesci sparsi e in certi casi possibili temporali su Salento, Basilicata ionica e Calabria.

Milano

Roma

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.