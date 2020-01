SpaceX ha portato in orbita altri 60 satelliti del suo progetto Starlink per trasmettere Internet dallo Spazio

La compagnia spaziale statunitense SpaceX ha portato in orbita altri 60 satelliti di Starlink, il suo ambizioso progetto per costruire una costellazione di migliaia di satelliti intorno alla Terra per trasmettere Internet, raggiungendo i luoghi dove è troppo costoso portare connessioni tradizionali; ora i satelliti di Starlink in orbita sono in tutto 182.

Quest’ultimo gruppo è stato lanciato su un razzo Falcon 9, da Cape Canaveral, in Florida.

Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed! pic.twitter.com/hA8eUp7dNI — SpaceX (@SpaceX) January 7, 2020

Il CEO di SpaceX Elon Musk, aveva spiegato che la costellazione completa sarebbe arrivata a 12 mila satelliti, anche se il progetto potrebbe espandersi fino a 40 mila. Nel prossimo mese potrebbero essere lanciati altri due gruppi di 60 satelliti.